У столиці Угорщини відбувається хода проти Орбана

За даними index.hu, учасники антиурядової демонстрації заповнили проспект Андраші від площі Октогон до площі Деака.

Очевидці стверджують, що акція у Будапешті — мирна і є найбільшою з 2010 року. Учасники протесту проти Орбана рухаються до будівлі парламенту.

Як зазначає Index.hu, на акції присутні учасники, які демонструють свою прихільність “лівим” або ліберальним партіям, однак є і “праворадикали”. За словами кореспондента AFP Пітера Мерфі на площі зараз знаходяться понад 100 тисяч осіб: “ліберали, консерватори, також можна побачити прапори партії “Йоббік”.

На набережній знаходяться багато поліцейських машин.

Зазначено, що вимоги учасників включали перерахунок голосів, вільні ЗМІ, новий закон про вибори, а також ефективну співпрацю між “жалюгідною” опозицією замість суперечок, як це відбувалося перед голосуванням.

Також у Берліні, неподалік будівлі угорського посольства, відбулася подібна акція солідарності з Будапештом.

Organisers of Hungary demo say 100,000 approx here, liberals, conservatives, can see Jobbik flags too pic.twitter.com/bj4GmtG330

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Угорщина поставила питання безпеки України в залежність від освітнього питання. Про таке в ефірі “5 каналу” заявила міністр освіти й науки України Лілія Гриневич.