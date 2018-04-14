У столиці Угорщини відбувається хода проти Орбана
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У столиці Угорщини проходить багатотисячна хода супротивників діючого прем’єра Віктора Орбана, партія якого (“Фідес”) здобула перемогу на виборах до парламенту 8 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на угорське видання Index.hu.
За даними index.hu, учасники антиурядової демонстрації заповнили проспект Андраші від площі Октогон до площі Деака.
Очевидці стверджують, що акція у Будапешті — мирна і є найбільшою з 2010 року. Учасники протесту проти Орбана рухаються до будівлі парламенту.
Як зазначає Index.hu, на акції присутні учасники, які демонструють свою прихільність “лівим” або ліберальним партіям, однак є і “праворадикали”. За словами кореспондента AFP Пітера Мерфі на площі зараз знаходяться понад 100 тисяч осіб: “ліберали, консерватори, також можна побачити прапори партії “Йоббік”.
На набережній знаходяться багато поліцейських машин.
Зазначено, що вимоги учасників включали перерахунок голосів, вільні ЗМІ, новий закон про вибори, а також ефективну співпрацю між “жалюгідною” опозицією замість суперечок, як це відбувалося перед голосуванням.
Також у Берліні, неподалік будівлі угорського посольства, відбулася подібна акція солідарності з Будапештом.
Organisers of Hungary demo say 100,000 approx here, liberals, conservatives, can see Jobbik flags too pic.twitter.com/bj4GmtG330— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р.
Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 квітня 2018 р.
Як повідомляв УНН, Угорщина поставила питання безпеки України в залежність від освітнього питання. Про таке в ефірі “5 каналу” заявила міністр освіти й науки України Лілія Гриневич.