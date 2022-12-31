В столице и трех областях введены экстренные отключения света

Отключения введены во избежание значительных повреждений.

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«Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», - говорится в сообщении.

Воздушная тревога по всей Украине по состоянию на 14:15 продолжается.