В столице и трех областях введены экстренные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Отключения введены во избежание значительных повреждений.
Цитата
«Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», - говорится в сообщении.
Воздушная тревога по всей Украине по состоянию на 14:15 продолжается.