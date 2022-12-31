У столиці та трьох областях запроваджено екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Відключення запроваджені для уникнення значних пошкоджень.
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«Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі», - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога по всій Україні станом на 14.15 триває.