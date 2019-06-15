В столице сегодня 32 градуса тепла

КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве в субботу, 15 июня, ожидается погода без осадков, лишь во второй половине дня возможны кратковременные дожди, воздух днем прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.