В столице сегодня 32 градуса тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве в субботу, 15 июня, ожидается погода без осадков, лишь во второй половине дня возможны кратковременные дожди, воздух днем прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В Киеве без осадков, лишь во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза", - указали синоптики.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью около 20°, днем 30-32°.
Напомним, в Украине 15 июня ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами достигать 34 градусов тепла.