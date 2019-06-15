У столиці сьогодні 32 градуси тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Києві у суботу, 15 червня, очікується погода без опадів, лише у другій половині дня можливі короткочасні дощі, повітря вдень прогріється до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"У Києві без опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.
Нагадаємо, в Україні 15 червня очікується погода переважно без опадів, температура повітря вдень місцями сягатиме 34 градусів тепла.