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У столиці сьогодні 32 градуси тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. У Києві у суботу, 15 червня, очікується погода без опадів, лише у другій половині дня можливі короткочасні дощі, повітря вдень прогріється до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У столиці сьогодні 32 градуси тепла

"У Києві без опадів, лише в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

Нагадаємо, в Україні 15 червня очікується погода переважно без опадів, температура повітря вдень місцями сягатиме 34 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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