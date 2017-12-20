В столице уровень вечерних пробок достиг отметки в 9 баллов

Так, согласно данным сервиса Google Maps, медленно движутся автомобили в районе станций метро “Театральная”, “Льва Толстого”, “Университет”, “Крещатик”, “Майдан Незалежности” и “Дворец спорта”.

Кроме того, имеются проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская и всех прилегающих улицах. Кроме того, пробка образовалась на проспекте Победы (от центра и цирка в обе стороны), на Бульварно-Кудрявской улице (в обе стороны), а также на Голосеевском проспекте в сторону Выставочного центра.

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая. Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского от Севастопольской площади и до Совских прудов. Пробка образовалась на улице Елены Телиги в сторону метро “Дорогожичи”. Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов и Леси Украинки (в сторону Печерского путепровода), а также на Набережном шоссе от Почтовой площади и до моста Метро.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода, на улице Саксаганского и Дарницкой площади (и близлежащих улицах). Кроме того, имеются проблемы с движением на Окружной дороге (от Теремков и до Софиевской-Борщаговки в обе стороны) и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская.

На данный момент движение затруднено на Южном и Московском мостах в сторону правого берега.

Напомним, на Одесской трассе сегодня утром образовались километровые пробки.