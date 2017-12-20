У столиці рівень вечірніх заторів досяг позначки у 9 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Станом на 18:00 середи рівень вечірніх заторів досяг позначки у 9 балів. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, згідно з даними сервісу Google Maps, повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро "Театральна", "Льва Толстого", "Університет", "Хрещатик", "Майдан Незалежності" і "Палац спорту".
Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська і всіх прилеглих вулицях. Крім того, затор утворився на проспекті Перемоги (від центру і цирку в обидві сторони), на Бульварно-Кудрявській вулиці (в обидва боки), а також на Голосіївському проспекті у бік Виставкового центру.
Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал і в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова. Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського від Севастопольської площі і до Совських ставків. Затори утворилися на вулиці Олени Теліги в бік метро "Дорогожичі". Ускладнено рух на бульварах Дружби Народів та Лесі Українки (у бік Печерського шляхопроводу), а також на Набережному шосе від Поштової площі і до моста Метро.
Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях). Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі (від Теремків і до Софіївської-Борщагівки в обидва боки) і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська.
Наразі рух ускладнений на Південному і Московському мостах у бік правого берега.
Нагадаємо, на Одеській трасі сьогодні вранці утворилися кілометрові пробки.