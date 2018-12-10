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В столице проведут форум по противодействию договорным матчам

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Доме футбола 11 и 12 декабря состоится форум Федерации Футбола Украины по противодействию договорным матчам. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

В столице проведут форум по противодействию договорным матчам

“Данное мероприятие организовано Комитетом по этике и честной игре ФФУ при поддержке УЕФА и ФИФА с целью распространения и обмена лучшим опытом среди офицеров по вопросам честной игры и соответствующих следственных федераций футбола ближнего зарубежья”, — сообщает ФФУ.

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Участие в форуме примут офицеры, следователи, юристы и генеральные секретари федераций футбола Словакии, Латвии, Польши, Чехии, Литвы, Грузии и Азербайджана, рассказали в Федерации.

В ФФУ добавили, что Форум будет проходить за закрытыми дверями.

“Однако 11 декабря в 10.00 в конгресс-зале Дома футбола состоится открытие с участием представителей руководства Министерства молодежи и спорта Украины и Национальной полиции Украины, которые сообщат последние новости о ходе расследований”, — анонсировали в Федерации.

Напомним, накануне полиция обнародовала список из 35 футбольных клубов, матчи при участии которых продавались. В рамках уголовного производства относительно проведения договорных матчей следователи провели ряд обысков и уже сообщили о подозрении нескольким функционерам.

Отметим, что расследование договорных матчей в Украине стало возможным благодаря так называемому “закону Павелко”. Он был принят в конце 2015 года (“О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений”). Документ впервые предоставил возможность правоохранительным органам преследовать организаторов и участников матчей с фиксированным результатом.

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