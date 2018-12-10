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У столиці проведуть форум із протидії договірним матчам

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Будинку футболу 11 та 12 грудня відбудеться форум Федерації Футболу України із протидії договірним матчам. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

У столиці проведуть форум із протидії договірним матчам

"Даний захід організовано Комітетом з етики та чесної гри ФФУ за підтримки УЄФА та ФІФА з метою поширення й обміну найкращим досвідом серед офіцерів із питань чесної гри та відповідних слідчих федерацій футболу ближнього зарубіжжя", - повідомляє ФФУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФФУ продовжує боротьбу із договірними матчами

Участь у форумі візьмуть офіцери, слідчі, юристи та генеральні секретарі федерацій футболу Словаччини, Латвії, Польщі, Чехії, Литви, Грузії та Азербайджану, розповіли у Федерації.

У ФФУ додали, що Форум проходитиме за зачиненими дверима.

"Проте 11 грудня о 10.00 у конгрес-залі Будинку футболу відбудеться відкриття за участю представників керівництва Міністерства молоді та спорту України та Національної поліції України, які повідомлять останні новини про перебіг розслідувань", - анонсували у Федерації.

Нагадаємо, напередодні поліція оприлюднила список із 35 футбольних клубів, матчі за участю яких продавалися. У межах кримінального провадження щодо проведення договірних матчів слідчі провели низку обшуків та вже повідомили про підозру декільком функціонерам. 

Зауважимо, що розслідування договірних матчів в Україні стало можливим завдяки так званому “закону Павелка”. Його було ухвалено наприкінці 2015 року (“Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень”). Документ вперше надав можливість правоохоронцям переслідувати організаторів та учасників матчів з фіксованим результатом.

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