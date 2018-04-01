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В столице Португалии начался монтаж сцены для Евровидения-2018

В столице Португалии начался монтаж сцены для Евровидения-2018

Киев  •  УНН

 • 12852 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Португалии начался монтаж сцены Евровидения. Зал в Лиссабоне сможет принять 20 тысяч зрителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт организаторов конкурса.

Организаторы конкурса сообщают, что сцена в Altice Arena на Евровидении-2018 будет очень технологичной, а основной акцент будет сделан на декорации.

“Начался монтаж сцены главного песенного конкурса Европы в Altice Arena. В этом году зал сможет вместить 20 тысяч зрителей. Организаторы обещают, что нас ждут невероятные спецэффекты, и сама сцена будет очень технологичной. Хотя в 2018 году экрана не будет, поэтому основной акцент будет на декорациях”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, букмекеры изменили прогнозы относительно победителя нынешнего песенного конкурса Евровидение, перевес отдали представительницы Израиля, Украины на 22 позиции.

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