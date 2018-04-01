У столиці Португалії розпочався монтаж сцени для Євробачення-2018

Організатори конкурсу повідомляють, що сцена в Altice Arena на Євробаченні-2018 буде дуже технологічною, а основний акцент буде зроблений на декорації.

“Почався монтаж сцени головного пісенного конкурсу Європи в Altice Arena. Цього року зал зможе вмістити 20 тисяч глядачів. Організатори обіцяють, що нас чекають неймовірні спецефекти, і сама сцена буде дуже технологічною. Хоча в 2018 році екрану не буде, тому основний акцент буде на декораціях”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, букмекери змінили прогнози стосовно переможця цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення, первагу віддали представниці Ізраїлю, Україна на 22 позиції.