В столице под обсервацию обустроили две базы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Для обсервации граждан в Киеве обустроили две базы. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Почти все страны, которые возвращают своих граждан, ввели такую практику, и Киев с начала ограничительных мер подчеркивал на необходимости такого шага. Столичные власти обустроила две базы для пребывания киевлян на обсервации", - сказал Кличко.
По словам городского головы, на этих базах есть все необходимое для временного проживания.
"Жители города за это не будут платить. Одна из баз на 200 коек в Чернобыльской больнице на Лесном массиве", - отметил мэр.
Он добавил, что вопросом обсервации людей, которые прибыли авиарейсами вчера и позавчера, занималась не столица.
Как сообщалось в УНН, в Киеве создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции.