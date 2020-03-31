У столиці під обсервацію облаштували дві бази
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Для обсервації громадян у Києві облаштували дві бази. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Майже всі країни, які повертають своїх громадян, запровадили таку практику, і Київ від початку обмежувальних заходів наголошував на необхідності такого кроку. Столична влада облаштувала дві бази для перебування киян на обсервації", - сказав Кличко.
Зі слів міського голови, на цих базах є все необхідне для тимчасового проживання.
"Мешканці міста за це не платитимуть. Одна з баз на 200 ліжок у Чорнобильській лікарні на Лісовому масиві", - зазначив мер.
Він додав, що питанням обсервації людей, які прибули авіарейсами вчора і позавчора, займалася не столиця.
Як повідомлялося в УНН, у Києві створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції.