В столице ограничили движение транспорта на улице Славгородской

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102609 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111844 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116728 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 150044 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116472 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141327 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104208 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102835 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105098 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102291 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице ограничили движение транспорта на улице Славгородской

В столице ограничили движение транспорта на улице Славгородской

Киев  •  УНН

 • 12884 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В столице сегодня с 6:00 до 17:00 на улице Славгородская частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дорог. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

"На улице Славгородская начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять на части между улицами Кронштадтской и Брацлавской. Во время работ возможно перекрытие движения в направлении улицы Тростянецкой. "Киевавтодор" рекомендует объезжать ремонтную зону по маршруту: ул. Славгородская - ул. Кронштадтская - Харьковское шоссе - ул. Брацлавская", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в столице на улице Дегтяревской с 18 июля по 8 августа частично ограничено движение транспорта.

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