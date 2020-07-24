В столице ограничили движение транспорта на улице Славгородской
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В столице сегодня с 6:00 до 17:00 на улице Славгородская частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дорог. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"На улице Славгородская начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять на части между улицами Кронштадтской и Брацлавской. Во время работ возможно перекрытие движения в направлении улицы Тростянецкой. "Киевавтодор" рекомендует объезжать ремонтную зону по маршруту: ул. Славгородская - ул. Кронштадтская - Харьковское шоссе - ул. Брацлавская", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в столице на улице Дегтяревской с 18 июля по 8 августа частично ограничено движение транспорта.