У столиці обмежили рух транспорту на вулиці Славгородській

"На вулиці Славгородській розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на частині між вулицями Кронштадтською і Брацлавською. Під час робіт можливе перекриття руху у напрямку вулиці Тростянецької. "Київавтодор" рекомендує об’їжджати ремонтну зону за маршрутом: вул. Славгородська – вул. Кронштадтська – Харківське шосе – вул. Брацлавська", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у столиці на вулиці Дегтярівській з 18 липня до 8 серпня частково обмежено рух транспорту.



