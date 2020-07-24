У столиці обмежили рух транспорту на вулиці Славгородській
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У столиці сьогодні з 6:00 до 17:00 на вулиці Славгородській частково обмежено рух транспорту у зв’язку з ремонтом доріг. Про це поінформували у пресслужбі КМДА, передає УНН.
"На вулиці Славгородській розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на частині між вулицями Кронштадтською і Брацлавською. Під час робіт можливе перекриття руху у напрямку вулиці Тростянецької. "Київавтодор" рекомендує об’їжджати ремонтну зону за маршрутом: вул. Славгородська – вул. Кронштадтська – Харківське шосе – вул. Брацлавська", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у столиці на вулиці Дегтярівській з 18 липня до 8 серпня частково обмежено рух транспорту.