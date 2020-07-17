Рух транспорту на столичній вулиці Дегтярівській обмежать на три тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У столиці на вулиці Дегтярівській із 18 липня до 8 серпня буде частково обмежено рух транспорту. Про це поінформували у пресслужбі КМДА, передає УНН.
Згідно з інформацією КК “Київавтодор”, обмеження пов’язані з тим, що з завтрашнього дня дорожники розпочинають середній ремонт вулиці Дегтярівської.
“Покриття оновлюватимуть на ділянці між вул. В. Макуха та розв’язкою на перетині з вул. О. Теліги та О. Довженка. Цими вихідними розпочинають знімати старий асфальт. Під час робіт рух буде частково обмежено”, — йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв УНН, з 16 липня в Києві у зв’язку з ремонтними роботами на Броварському проспекті обмежили рух транспорту.
З цієї ж причини також з 17 липня в столиці обмежено рух транспорту на з’їздах Шулявського шляхопроводу.