У Києві на з’їздах Шулявського шляхопроводу обмежили рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У столиці на з’їздах Шулявського шляхопроводу з 17 по 20 липня частково обмежили рух транспорту. Про це поінформували у пресслужбі КМДА, передає УНН.
"У зв’язку з укладанням верхніх шарів асфальтобетонного покриття на з’їздах Шулявського шляхопроводу передбачено часткове обмеження руху транспорту на з’їздах", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, із 9:00 17 липня до 7:00 20 липня рух транспорту обмежено на з’їзді з проспекту Перемоги на вул. Довженка. З 15:00 17 липня і до 7:00 20 липня обмеження будуть діяти на з’їзді з вул. Вадима Гетьмана на проспект Перемоги.
Як раніше повідомляв УНН, з 16 липня в Києві у зв’язку з ремонтними роботами на Броварському проспекті обмежили рух транспорту.