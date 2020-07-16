На Броварському проспекті у столиці обмежили рух

“16 липня до 21:00 та 17 липня із 08:30 до 21:00 на Броварському проспекті частково обмежено рух транспорту”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на частині Броварського проспекту триває середній ремонт. Оновлюють покриття на ділянці поблизу заповідника “Биківнянські могили” в напрямку в’їзду в місто.

“16 і 17 липня влаштовуватимемо верхній шар покриття. Під час робіт рух буде частково обмежено”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, столична влада не планує піднімати тариф на проїзд у міському електротранспорті.