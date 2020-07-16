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19 березня, 18:42 • 103490 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 148127 перегляди

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19 березня, 14:10 • 123208 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137394 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 140907 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

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На Броварському проспекті у столиці обмежили рух

На Броварському проспекті у столиці обмежили рух

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Сьогодні та завтра через оновлення покриття у столиці обмежено рух Броварським проспектом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

“16 липня до 21:00 та 17 липня із 08:30 до 21:00 на Броварському проспекті частково обмежено рух транспорту”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на частині Броварського проспекту триває середній ремонт. Оновлюють покриття на ділянці поблизу заповідника “Биківнянські могили” в напрямку в’їзду в місто.

“16 і 17 липня влаштовуватимемо верхній шар покриття. Під час робіт рух буде частково обмежено”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, столична влада не планує піднімати тариф на проїзд у міському електротранспорті

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