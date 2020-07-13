У Києві не підніматимуть тариф на проїзд у міському електротранспорті - Кличко

“Я хочу заспокоїти киян. Столична влада не планує піднімати тариф на проїзд у міському електротранспорті. Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях мешканців міста. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам", – сказав Віталій Кличко, відповідаючи на запитання, чи зросте вартість проїзду в міському електротранспорті у зв’язку із збільшення з 1 серпня тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 54%.

Він зазначив, що сьогодні на всьому рухомому складі “Київпастрансу” та на станціях швидкісного трамвая, міської електрички і фунікулеру пасажири можуть скористатися е-квитком.

“І не сплачувати готівкою. 50% усіх пасажирів уже сплачують за проїзд безконтактно. Місто планує повністю перейти на безконтактні способи оплати за проїзд. Тим самим виключивши готівку у громадському транспорті столиці", – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного е-квитка в Києві.