Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного е-квитка в Києві

“Щоб усі категорії пільговиків могли користуватись громадським транспортом безкоштовно, ми ухвалили рішення про відкладення запровадження єдиного електронного квитка в столиці. Хоча в нас для цього все готове, і Київ збирався перейти на електронний квиток з 1 липня. Таким чином, уряд отримає можливість розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. Зокрема, на проїзд пільговиків з інших міст у громадському транспорті Києва", - сказав мер.

Він зазначив, що столична влада дала урядовцям можливість до 1 січня 2021 року вирішити питання щодо того, як компенсувати проїзд пільгових категорій пасажирів з інших регіонів у столичному громадському транспорті.

Нагадаємо, у Києві пільговики продовжать користуватися громадським транспортом на звичних умовах.