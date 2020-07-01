Кличко пояснив, чому відклали запровадження єдиного е-квитка в Києві

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Київська влада ухвалила рішення про відкладання запровадження єдиного електронного квитка в столиці, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Щоб усі категорії пільговиків могли користуватись громадським транспортом безкоштовно, ми ухвалили рішення про відкладення запровадження єдиного електронного квитка в столиці. Хоча в нас для цього все готове, і Київ збирався перейти на електронний квиток з 1 липня. Таким чином, уряд отримає можливість розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. Зокрема, на проїзд пільговиків з інших міст у громадському транспорті Києва", - сказав мер.

Він зазначив, що столична влада дала урядовцям можливість до 1 січня 2021 року вирішити питання щодо того, як компенсувати проїзд пільгових категорій пасажирів з інших регіонів у столичному громадському транспорті.

Нагадаємо, у Києві пільговики продовжать користуватися громадським транспортом на звичних умовах.

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