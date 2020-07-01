Кличко объяснил, почему отложили введение единого э-билета в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Киевские власти приняли решение об отложении введения единого электронного билета в столице, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Чтобы все категории льготников могли пользоваться общественным транспортом бесплатно, мы приняли решение об отложении введения единого электронного билета в столице. Хотя у нас для этого все готово, и Киев собирался перейти на электронный билет с 1 июля. Таким образом, правительство получит возможность разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан. В частности, на проезд льготников из других городов в общественном транспорте Киева", - сказал мэр.
Он отметил, что столичная власть дала членам правительства возможность до 1 января 2021 года решить вопрос о том, как компенсировать проезд льготных категорий пассажиров из других регионов в столичном общественном транспорте.
Напомним, в Киеве льготники продолжат пользоваться общественным транспортом на обычных условиях.