У Києві пільговики продовжать користуватися громадським транспортом на звичних умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У Києві пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року. Таким чином, учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що студенти столичних закладів вищої освіти матимуть можливість оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговими поїздками. А пільгові категорії пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду, проте незареєстровані у Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичному режимі.
"Це передбачено розпорядженням КМДА № 931 щодо внесення змін до порядку введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності", - зазначається в повідомленні.
Система електронного квитка технічно готова до впровадження та повноцінно працює у міському громадському транспорті з 2019 року.
"Для цього було модернізовано турнікети в метрополітені, встановлено касові апарати на всіх його станціях, підключено 100% наземного транспорту, а також адаптовано турнікети на міській електричці та швидкісному трамваї до системи е-квитка", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, у мобільному додатку KyivSmartCity можна додати транспортну картку Kyiv Smart Card, поповнити її та придбати QR-квиток. Офлайн придбати, поповнити картку або купити одноразовий QR-квиток можна в розгалуженій мережі точок продажу електронного квитка.
Нагадаємо, Кличко розповів, як пільговикам без київської прописки безкоштовно їздити в транспорті з 1 липня.
Як повідомлялося, у Києві з 1 липня не діятиме безкоштовний проїзд за посвідченням УБД.