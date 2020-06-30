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У Києві пільговики продовжать користуватися громадським транспортом на звичних умовах

У Києві пільговики продовжать користуватися громадським транспортом на звичних умовах

Київ • УНН

 • 12943 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. У Києві пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року. Таким чином, учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що студенти столичних закладів вищої освіти матимуть можливість оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговими поїздками. А пільгові категорії пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду, проте незареєстровані у Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичному режимі.

"Це передбачено розпорядженням КМДА № 931 щодо внесення змін до порядку введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності", - зазначається в повідомленні.

Система електронного квитка технічно готова до впровадження та повноцінно працює у міському громадському транспорті з 2019 року.

"Для цього було модернізовано турнікети в метрополітені, встановлено касові апарати на всіх його станціях, підключено 100% наземного транспорту, а також адаптовано турнікети на міській електричці та швидкісному трамваї до системи е-квитка", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у мобільному додатку KyivSmartCity можна додати транспортну картку Kyiv Smart Card, поповнити її та придбати QR-квиток. Офлайн придбати, поповнити картку або купити одноразовий QR-квиток можна в розгалуженій мережі точок продажу електронного квитка.

Нагадаємо, Кличко розповів, як пільговикам без київської прописки безкоштовно їздити в транспорті з 1 липня.

Як повідомлялося, у Києві з 1 липня не діятиме безкоштовний проїзд за посвідченням УБД.

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