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В Киеве льготники продолжат пользоваться общественным транспортом на обычных условиях

В Киеве льготники продолжат пользоваться общественным транспортом на обычных условиях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. В Киеве пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Пассажиры, имеющие право льготного проезда в общественном транспорте, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года. Таким образом, учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых", - говорится в сообщении.

Сообщается, что студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card со льготным поездками. А льготные категории пассажиров, имеющие право бесплатного проезда, однако не зарегистрированные в Киеве, смогут воспользоваться своим правом в обычном режиме.

"Это предусмотрено распоряжением КГГА № 931 о внесении изменений в порядок введения в опытную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева независимо от форм собственности", - отмечается в сообщении.

Система электронного билета технически готова к внедрению и полноценно работает в городском общественном транспорте с 2019 года.

"Для этого были модернизированы турникеты в метрополитене, установлены кассовые аппараты на всех его станциях, подключено 100% наземного транспорта, а также адаптировано турникеты на городской электричке и скоростном трамвае в систему э-билета", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в мобильном приложении KyivSmartCity можно добавить транспортнкю карточку Kyiv Smart Card, пополнить ее и приобрести QR-билет. Оффлайн приобрести, пополнить карточку или купить одноразовый QR-билет можно в разветвленной сети точек продаж электронного билета.

Напомним, Кличко рассказал, как льготникам без киевской прописки бесплатно ездить в транспорте с 1 июля.

Как сообщалось, в Киеве с 1 июля не будет действовать бесплатный проезд по удостоверению УБД.

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