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В Киеве не будут поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте - Кличко

В Киеве не будут поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте - Кличко

Киев  •  УНН

 • 14053 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Я хочу успокоить киевлян. Столичная власть не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте. Ведь мы понимаем, что это ударит по карманам жителей города. Поэтому будем искать дополнительные ресурсы в городском бюджете для компенсации транспортным предприятиям", - сказал Виталий Кличко, отвечая на вопрос, возрастет ли стоимость проезда в городском электротранспорте в связи с увеличение с 1 августа тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54%.

Он отметил, что сегодня на всем подвижном составе "Киевпастранса" и на станциях скоростного трамвая, городской электрички и фуникулера пассажиры могут воспользоваться э-билетом.

"И не платить наличными. 50% всех пассажиров уже платят за проезд бесконтактно. Город планирует полностью перейти на бесконтактные способы оплаты за проезд. Тем самым исключив наличные в общественном транспорте столицы", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, Кличко объяснил, почему отложили введение единого э-билета в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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