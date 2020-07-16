На Броварском проспекте в столице ограничили движение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Сегодня и завтра из-за обновления покрытия в столице ограничено движение Броварским проспектом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"16 июля до 21:00 и 17 июля с 08:30 до 21:00 на Броварском проспекте частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на части Броварского проспекта продолжается средний ремонт. Обновляют покрытие на участке вблизи заповедника "Быковнянские могилы" в направлении въезда в город.
"16 и 17 июля будут класть верхний слой покрытия. Во время работ движение будет частично ограничено", - добавляется в сообщении.
Напомним, столичные власти не планирует поднимать тариф на проезд в городском электротранспорте.