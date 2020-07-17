Движение транспорта на столичной улице Дегтяревской ограничат на три недели
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В столице на улице Дегтяревской c 18 июля по 8 августа будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
Согласно информации КК "Киевавтодор", ограничения связаны с тем, что с завтрашнего дня дорожники начинают средний ремонт улицы Дегтяревской.
"Покрытие будут обновлять на участке между ул. В. Макуха и развязкой на пересечении с ул. О. Телиги и Довженко. В эти выходные начинают снимать старый асфальт. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, с 16 июля в Киеве в связи с ремонтными работами на Броварском проспекте ограничили движение транспорта.
По этой же причине также с 17 июля в столице ограничено движение транспорта на съездах Шулявского путепровода.