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Движение транспорта на столичной улице Дегтяревской ограничат на три недели

Движение транспорта на столичной улице Дегтяревской ограничат на три недели

Киев  •  УНН

 • 15782 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В столице на улице Дегтяревской c 18 июля по 8 августа будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.

Согласно информации КК "Киевавтодор", ограничения связаны с тем, что с завтрашнего дня дорожники начинают средний ремонт улицы Дегтяревской.

"Покрытие будут обновлять на участке между ул. В. Макуха и развязкой на пересечении с ул. О. Телиги и Довженко. В эти выходные начинают снимать старый асфальт. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, с 16 июля в Киеве в связи с ремонтными работами на Броварском проспекте ограничили движение транспорта.

По этой же причине также с 17 июля в столице ограничено движение транспорта на съездах Шулявского путепровода.

Украинские Национальные Новости

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