В столице самый большой суточный прирост заболевания COVID-19 зафиксирован в Дарницком районе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киеве самый большой суточный прирост заболевания COVID-19 зафиксирован в Дарницком районе — 36 новых случаев. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
“Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 36. В Шевченковском — 18. И в Святошинском и Голосеевском районах — по 14 случаев”, — отметил он.
Так, всего с начала пандемии в Печерском районе зафиксировано — 635, Шевченковском — 515, Подольском — 419, Оболонском — 535, Соломенском — 556, Голосеевском — 484, Деснянском — 727, Днепровском — 714, Дарницком — 1009, Святошинском — 521.
“Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, — добавил Кличко.
Так, заболели 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет, 61 человек в возрасте от 21 до 75 лет, 1 девочка, которой 7 лет и 6 мальчиков от 4 до 14 лет.
“Заболели в том числе и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы”, — сообщил мэр.
Напомним, в Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800.