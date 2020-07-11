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У столиці найбільший добовий приріст захворювання на COVID-19 зафіксовано у Дарницькому районі

У столиці найбільший добовий приріст захворювання на COVID-19 зафіксовано у Дарницькому районі

Київ • УНН

 • 14156 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У Києві найбільший добовий приріст захворювання на COVID-19 зафіксовано у Дарницькому районі — 36 нових випадків. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 36. У Шевченківському — 18. Та в Святошинському і Голосіївському районах — по 14 випадків”, — зазначив він.

Так, всього з початку пандемії у Печерському районі зафіксовано — 635, Шевченківському — 515, Подільському — 419, Оболонському — 535, Солом’янському — 556 , Голосіївському — 484, Деснянському — 727, Дніпровському — 714, Дарницькому — 1009, Святошинському — 521.

“Кількість хворих на COVID-19 у столиці останніми днями збільшується. Ще в 125 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — додав Кличко.

Так, захворіли 57 жінок віком від 20 до 80 років, 61 чоловiк віком від 21 до 75 рокiв, 1 дівчинка, якій 7 років та 6 хлопчиків від 4 до 14 років.

“Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2058 мешканців столиці”, — повідомив мер.

Нагадаємо, в Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800.

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