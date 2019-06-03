В столице до конца недели ограничат движение трамваев
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Каждую ночь с 4 по 7 июня в столице будут менять движение трамваи маршрутов №№ 28, 33. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
Так, 4, 5, 6, 7 июня с 00:01 до 4:50 в связи с ремонтом трамвайных путей на ул. Миропольской вносятся изменения в движение трамвайных маршрутов №№ 28, 33.
На указанный период движение трамваев будет организовано:
• маршрут № 33: "ДВРЗ - ст. М. "Лесная"
• маршрут № 28 закрывается.
Последние отправления трамваев маршрута № 28:
• с ул. Милославская в направлении ст. м. "Лесная" - в 23:17;
• со ст. м. "Лесная" в направлении ул. Милославская - в 22:28.
Последние отправления трамваев маршрута № 33:
• с ул. Сержа Лифаря в направлении ДВРЗ - в 23:33;
• с ДВРЗ в направлении ул. Сержа Лифаря - в 22:38.
Напомним, на Северном мосту через Днепр до сих пор действует частичное ограничение движения транспорта.