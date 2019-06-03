У столиці до кінця тижня обмежать рух трамваїв
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Щоночі з 4 до 7 червня у столиці змінюватимуть рух трамваї маршрутів №№ 28, 33. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.
Так, 4, 5, 6, 7 червня з 00:01 до 04:50 у зв’язку із ремонтом трамвайної колії на вул. Миропільській вносяться зміни у рух трамвайних маршрутів №№ 28, 33.
На вказаний період рух трамваїв буде організовано:
• маршрут № 33: "ДВРЗ – ст. м. "Лісова"
• маршрут № 28 закривається.
Останні відправлення трамваїв маршруту № 28:
• з вул. Милославська в напрямку ст. м. "Лісова" – о 23:17;
• зі ст. м. "Лісова" в напрямку вул. Милославська – о 22:28.
Останні відправлення трамваїв маршруту № 33:
• з вул. Сержа Лифаря в напрямку ДВРЗ – о 23:33;
• з ДВРЗ у напрямку вул. Сержа Лифаря – о 22:38.
Нагадаємо, на Північному мосту через Дніпро досі діє часткове обмеження руху транспорту.