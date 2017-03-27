В столице девушку сбила патрульная на коне
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Вчера, 26 марта, на Русановке в Киеве девушку сбила сотрудница патрульной полиции на коне. Об этом на своей странице в Facebook написала пострадавшая Мария Азарова, передает УНН.
"Вчера меня действительно сбил конь, мчался на полном ходу. Кто не знает, у нас с субботы начала работать конная полиция на Русановке", - написала М.Азарова.
Девушка отметила, что после инцидента у нее болит шея.
"Кого волновало мое здоровье, уже все в порядке, я отошла от шока, болит шея", - отметила М.Азарова.
При этом в соцсети распространили пост М.Азаровой, сделанный ранее, о том, что лошадь сбил ее, когда она гуляла с дочкой в лесной зоне Русановки.
"Я гуляла в лесной зоне Русановки с дочкой и меня на полном ходу сбила лошадь, я упала и проехалась по земле и корням", - написала она.
По словам М.Азаровой, конь испугался собаки, которая пробегала и девушка-полицейский не смогла с ним справиться.
Девушка также отметила, что отказалась от вызова скорой, при этом необходимую помощь ей оказали на месте полицейские.
Стоит отметить, что на данный момент этот сообщение на ее странице отсутствует.