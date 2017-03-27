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У столиці дівчину збила патрульна на коні

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Учора, 26 березня, на Русанівці у Києві дівчину збила співробітниця патрульної поліції на коні. Про це на своїй сторінці у Facebook написала постраждала Марія Азарова, передає УНН.

"Учора мене дійсно збив кінь, який мчав на повному ходу. Хто не знає, у нас з суботи почала працювати кінна поліція на Русанівці", - написала М.Азарова.

Дівчина зазначила, що після інциденту у неї болить шия.

"Кого хвилювало моє здоров'я, вже все в порядку, я відійшла від шоку, болить шия", - зазначила М.Азарова.

При цьому у соцмережі поширили пост М.Азарової, зроблений раніше, про те, що кінь збив її, коли вона гуляла з донькою лісовою зоною Русанівки.

"Я гуляла лісовою зоною Русанівки з донькою і мене на повному ходу збив кінь, я впала і проїхалась по землі і корінню", - написала вона.

За словами М.Азарової, кінь злякався собаки, яка пробігала і дівчина-поліцейський не змогла з ним впоратись.

Дівчина зазначила, що відмовилась від виклику швидкої, при цьому необхідну допомогу їй надали на місці поліцейські.

Варто зазначити, що на даний момент цей допис на її сторінці відсутній.

Українські Національні Новини

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