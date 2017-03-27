У столиці дівчину збила патрульна на коні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Учора, 26 березня, на Русанівці у Києві дівчину збила співробітниця патрульної поліції на коні. Про це на своїй сторінці у Facebook написала постраждала Марія Азарова, передає УНН.
"Учора мене дійсно збив кінь, який мчав на повному ходу. Хто не знає, у нас з суботи почала працювати кінна поліція на Русанівці", - написала М.Азарова.
Дівчина зазначила, що після інциденту у неї болить шия.
"Кого хвилювало моє здоров'я, вже все в порядку, я відійшла від шоку, болить шия", - зазначила М.Азарова.
При цьому у соцмережі поширили пост М.Азарової, зроблений раніше, про те, що кінь збив її, коли вона гуляла з донькою лісовою зоною Русанівки.
"Я гуляла лісовою зоною Русанівки з донькою і мене на повному ходу збив кінь, я впала і проїхалась по землі і корінню", - написала вона.
За словами М.Азарової, кінь злякався собаки, яка пробігала і дівчина-поліцейський не змогла з ним впоратись.
Дівчина зазначила, що відмовилась від виклику швидкої, при цьому необхідну допомогу їй надали на місці поліцейські.
Варто зазначити, що на даний момент цей допис на її сторінці відсутній.