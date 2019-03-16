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В столице Черногории прошел антиправительственный митинг

Киев • УНН

 • 9220 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Массовый митинг против политики президента Черногории Мило Джукановича прошел в субботу в Подгорице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на региональное издание Vesti и Balkan Insight.

В столице Черногории прошел антиправительственный митинг

Шествие, в котором участвовали несколько тысяч человек, стартовало на площади Независимости, где за несколько часов до начала манифестации начали собираться люди. Около 18:00 по местному времени (19:00 по Киеву) на этой центральной площади начались выступления политических активистов, обвинявших власть в коррупции, разорении страны, уничтожении экономики. Толпа поддерживала ораторов одобрительными возгласами, а по сигналу организаторов люди начинали одновременно прыгать, выкрикивая лозунги.

После завершения митинга колонна людей двинулась по улицам города. Главным лозунгом шествия стал призыв “Дай отпор!”. Люди несли портреты Че Гевары, трубили в вувузелы и били в барабаны. Время от времени по сигналу организаторов люди скандировали: “Ну и где государство? Мило (Джуканович) — вор! Мы — государство! Отставка, отставка!”.

В толпе были люди разного возраста, от молодежи до пенсионеров.

У здания правительства страны шествие на несколько минут остановилось, активисты зажгли фаеры под непрерывно скандируемые антиправительственные лозунги. Завершился митинг на площади Независимости. Здесь со сцены снова выступили организаторы, призвавшие “изменить систему”, для чего на следующий митинг 23 марта каждому привести по одному человеку, который еще не участвовал в протесте. После этого люди на площади зажгли фаеры и начали расходиться.

Как сообщал УНН, в Белграде начались беспорядки, демонстранты попытались захватить ТВ Сербии.

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