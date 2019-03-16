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У столиці Чорногорії пройшов антиурядовий мітинг

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Масовий мітинг проти політики президента Чорногорії Міло Джукановіча пройшов в суботу в Подгоріце. Про це повідомляє УНН з посиланням на регіональне видання Vesti та Balkan Insight.

У столиці Чорногорії пройшов антиурядовий мітинг

Хода, в якій брали участь декілька тисяч чоловік, стартувала на площі Незалежності, де за декілька годин до початку маніфестації почали збиратися люди. Близько 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом) на цій центральній площі почалися виступи політичних активістів, які звинувачували владу в корупції, розоренні країни, знищенні економіки. Натовп підтримував ораторів схвальними вигуками, а по сигналу організаторів люди починали одночасно стрибати, вигукуючи гасла.

Після завершення мітингу колона людей рушила вулицями міста. Головним гаслом ходи став заклик “Дай відсіч!”. Люди несли портрети Че Гевари, сурмили у вувузели і били в барабани. Час від часу по сигналу організаторів люди скандували: “Ну і де держава? Міло (Джукановіч) — злодій! Ми — держава! Відставка, відставка!”.

У натовпі були люди різного віку, від молоді до пенсіонерів.

У будівлі уряду країни хід на декілька хвилин зупинився, активісти запалили фаєри під безперервно скандовані антиурядові гасла. Завершився мітинг на площі Незалежності. Тут зі сцени знову виступили організатори, які закликали “змінити систему”, для чого на наступний мітинг 23 березня кожного привести по одній людині, яка ще не брала участі в протесті. Після цього люди на площі запалили фаєри і почали розходитися.

Як повідомляв УНН, у Белграді розпочалися заворушення, демонстранти спробували захопити ТБ Сербії.

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