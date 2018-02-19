В столице 205 школ закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На сегодня в Киеве на карантин закрыты 205 школ полностью и 28 покласово. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, передает УНН.
"В столице до сих пор приостановлен учебный процесс в 205 школах полностью и в 28 - покласово. Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Шевченковском (закрыто 35 школ) и Соломенском (закрыто 28 школ) районах. Наименьшее количество школ, где приостановлен учебный процесс, в Днепровском районе (закрыто 3 школы полностью и 7 покласово). В целом ситуация имеет положительную динамику и, я надеюсь, до конца февраля все учебные заведения столицы возобновят учебный процесс ", - отметил Поворозник.
Напомним, все школы в Мариуполе пока закрыты на карантин .