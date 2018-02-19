В столице 205 школ закрыли на карантин

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 70120 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 85819 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 88537 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109403 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101018 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104820 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111772 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117115 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122888 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134417 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В столице 205 школ закрыли на карантин

В столице 205 школ закрыли на карантин

Киев  •  УНН

 • 8948 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. На сегодня в Киеве на карантин закрыты 205 школ полностью и 28 покласово. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, передает УНН.

"В столице до сих пор приостановлен учебный процесс в 205 школах полностью и в 28 - покласово. Наибольшее количество отсутствующих по заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Шевченковском (закрыто 35 школ) и Соломенском (закрыто 28 школ) районах. Наименьшее количество школ, где приостановлен учебный процесс, в Днепровском районе (закрыто 3 школы полностью и 7 покласово). В целом ситуация имеет положительную динамику и, я надеюсь, до конца февраля все учебные заведения столицы возобновят учебный процесс ", - отметил Поворозник.

Напомним, все школы в Мариуполе пока закрыты на карантин .

Украинские Национальные Новости

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