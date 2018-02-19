У столиці 205 шкіл закрили на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Станом на сьогодні у Києві на карантин закриті 205 шкіл повністю та 28 покласово. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, передає УНН.
“У столиці ще й досі призупинено навчальний процес у 205 школах повністю та у 28 — покласово. Найбільша кількість відсутніх через захворюваність на грип і ГРВІ спостерігається у Шевченківському (закрито 35 шкіл) та Солом’янському (закрито 28 шкіл) районах. Найменша кількість шкіл, де призупинено навчальний процес, у Дніпровському районі (закрито 3 школи повністю та 7 покласово). Загалом ситуація має позитивну динаміку і, я сподіваюсь, до кінця лютого усі навчальні заклади столиці відновлять навчальний процес”, — зазначив Поворозник.
Нагадаємо, всі школи у Маріуполі наразі закриті на карантин.