В столичном водоканале рассказали, как будут обеспечивать водой в случае загрязнения Днепра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В случае загрязнения воды в Днепре, на очистные сооружения Днепровской водопроводной станции будет подаваться вода из Десны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Сообщается, что после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Киеве была построена плавучая насосная станция "Роса-300", которая в течение 6-8 часов может быть запущена в работу.
"В случае чрезвычайной ситуации загрязнения воды в Днепре, вода из Десны будет подаваться на очистные сооружения Днепровской водопроводной станции, и водоснабжения города будет осуществляться в необходимом объеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас в "Киевводоканале" контроль качества питьевой воды осуществляется тремя лабораториями - ежедневно отбирается около 1000 проб, анализируемых по химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям.
Кроме того, в лабораториях, непосредственно расположенных на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях, постоянно отбираются пробы речной воды, а также контролируется ее качество на всех этапах подготовки.
Напомним, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.