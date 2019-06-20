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У столичному водоканалі розповіли, як будуть забезпечувати водою у разі забруднення Дніпра

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У випадку забруднення води у Дніпрі, на очисні споруди Дніпровської водопровідної станції буде подаватися вода з Десни. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

У столичному водоканалі розповіли, як будуть забезпечувати водою у разі забруднення Дніпра

Повідомляється, що після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Києві була побудована плавуча насосна станція "Роса-300", яка протягом 6-8 годин може бути запущена в роботу.

"У разі надзвичайної ситуації забруднення води у Дніпрі, вода з Десни буде подаватися на очисні споруди Дніпровської водопровідної станції, і водопостачання міста буде здійснюватися в необхідному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у "Київводоканалі" контроль якості питної води здійснюється трьома лабораторіями – щодня відбирається близько 1000 проб, які аналізуються за хімічними, бактеріологічними та гідробіологічними показниками.

Крім того, у лабораторіях, безпосередньо розташованих на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях, постійно відбираються проби річкової води, а також контролюється її якість на всіх етапах підготовки.

Нагадаємо, у результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось

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