В столичном СТО сгорел Land Cruiser
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Вчера, 3 марта, в Киеве на ул. Новомостицкая в боксе на станции технического обслуживания произошел пожар в автомобиле Land Cruiser Prado с распространением огня на бокс на площади 30 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ Украины.
"На место происшествия выехали спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв к месту происшествия было установлено, что пожар возник на 1-м этаже в боксе станции технического обслуживания в автомобиле Land Cruiser Prado с распространением огня на бокс на площади 30 кв. м", - говорится в сообщении.
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В 12:02 бойцы локализовали пожар, а в 12:11 - ликвидировали.
Спасатели добавили, что в результате пожара автомобиль сгорел полностью, повреждено электрооборудование, окна, ворота, стены, потолок, закопчена фасадная стена здания с 1-го по 3-й этаж.
В ведомстве добавили, что погибших и травмированных нет.
К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава. Обстоятельства возникновения пожара выясняются.
Напомним, в Святошинском районе столицы произошел пожар, горел торговый киоск, впоследствии огонь перекинулся на соседние постройки.