У Святошинському районі горіли торгові кіоски

Так, 4 березня о 00:19 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в металевому кіоску на вулиці Жолудєва 4, що у Святошинському районі столиці. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кіоску з продажу овочів та фруктів з розповсюдженням на суміжні 3 торговельні кіоски. Рятувальники повідомили, що 00:40 пожежу було локалізовано, а о 00:46 ліквідовано.

Внаслідок пожежі 1 металевий кіоск згорів повністю, а в 3 інших пошкоджено:вітрину, торговельне обладнання,віконні рами на площі 40 кв. м.

Причини та обставини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу у Подільському районі столиці.