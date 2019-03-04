У Святошинському районі горіли торгові кіоски
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Святошинському районі столиці сталася пожежа, горів торговий кіоск, згодом вогонь перекинувся на сусідні споруди. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, 4 березня о 00:19 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в металевому кіоску на вулиці Жолудєва 4, що у Святошинському районі столиці. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кіоску з продажу овочів та фруктів з розповсюдженням на суміжні 3 торговельні кіоски. Рятувальники повідомили, що 00:40 пожежу було локалізовано, а о 00:46 ліквідовано.
Внаслідок пожежі 1 металевий кіоск згорів повністю, а в 3 інших пошкоджено:вітрину, торговельне обладнання,віконні рами на площі 40 кв. м.
Причини та обставини пожежі встановлюються.
Нагадаємо, рятувальники ліквідували пожежу у Подільському районі столиці.