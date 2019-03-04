Рятувальники ліквідували пожежу у Подільському районі столиці

3 березня, о 20:00 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Білицькій, 31, що у Подільському районі столиці.

“Відразу ж до місця виклику було направлено вогнеборців із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що пожежа виникла на даху у 3-поверхового приватного житлового будинку. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 21:28 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати, а о 21:40 — ліквідувати”, — вказано у повідомленні.

В результаті пожежі згоріло та розібрано 400 кв. м конструкцій покрівлі, меблі та особисті речі. На місці події працювало 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 57 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Як зазначав УНН, у Кривому Розі кілька годин гасили масштабну пожежу торговельних павільйонів.