У Кривому Розі кілька годин гасили масштабну пожежу торговельних павільйонів

"Пожежу локалізовано о 16:50 та ліквідовано о 18:00. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, вогнем знищено дах сімох суміжних торговельний павільйонів на загальній площі 300 м.кв. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляв УНН, сигнал про пожежу надійшов до рятувальників сьогодні о 14:24. На відкритій території виникла пожежа, і вогонь перекинувся на поруч розташовані торговельні павільйони, які мають спільний дах.