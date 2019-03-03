У Кривому Розі кілька годин гасили масштабну пожежу торговельних павільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Пожежу торговельних павільйонів у Кривому Розі ліквідували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
"Пожежу локалізовано о 16:50 та ліквідовано о 18:00. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, вогнем знищено дах сімох суміжних торговельний павільйонів на загальній площі 300 м.кв. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, сигнал про пожежу надійшов до рятувальників сьогодні о 14:24. На відкритій території виникла пожежа, і вогонь перекинувся на поруч розташовані торговельні павільйони, які мають спільний дах.