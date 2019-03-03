В Кривом Роге несколько часов тушили масштабный пожар торговых павильонов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Пожар торговых павильонов в Кривом Роге ликвидировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
"Пожар локализован в 16:50 и ликвидирован в 18:00. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, огнем уничтожена крыша семи смежных торговый павильонов на общей площади 300 м.кв. Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
Как сообщал УНН, сигнал о пожаре поступил спасателям сегодня в 14:24. На открытой территории возник пожар, и огонь перекинулся на рядом расположенные торговые павильоны, которые имеют общую крышу.