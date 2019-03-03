У Кривому Розі масштабна пожежа: горять торговельні ятки

Так, сигнал про пожежу надійшов до рятувальників сьогодні о 14:24

"За повідомленням горіло сміття... Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на відкритій території, проте вогонь перекинувся на поруч розташовані торговельний павільйони", - зазначили у ДСНС.

До місця пожежі направили чергові відділення 10 та 11 державних пожежно-рятувальних частин 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Однак у зв'язку поширенням вогню до місця пожежі додатково залучили ще відділення 14 та 26 державних пожежно-рятувальних частин 3 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

"Наразі триває гасіння займання, площа пожежі встановлюється. Інформації щодо загиблих та постраждалих осіб немає", - зазначили рятувальники.

Нагадаємо, на пожежі у Дніпропетровській області загинула людина.