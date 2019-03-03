В Кривом Роге масштабный пожар: горят торговые палатки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В городе Кривой Рог стала масштабный пожар в торговых палатках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, сигнал о пожаре поступил спасателям сегодня в 14:24
"По сообщению горел мусор... Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на открытой территории, однако огонь перекинулся на рядом расположенные торговый павильоны", - отметили в ГСЧС.
К месту пожара направили очередные отделения 10 и 11 государственных пожарно-спасательных частей 3 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Однако в связи распространением огня к месту пожара дополнительно привлекли еще отделение 14 и 26 государственных пожарно-спасательных частей 3 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"Сейчас продолжается тушение возгорания, площадь пожара устанавливается. Информации о погибших и пострадавших нет", - отметили спасатели.
Напомним, на пожаре в Днепропетровской области погиб человек.