Спасатели ликвидировали пожар в Подольском районе столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Столичные пожарные ликвидировали пожар в 3-этажном здании на улице Белицкой, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в городе Киев.
3 марта, в 20:00 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Белицкая, 31 что в Подольском районе столицы.
“Сразу же к месту вызова были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник на крыше в 3-этажном частном жилом доме. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. В 21:28 пожар пожарным удалось локализовать, а в 21:40 — ликвидировать”, — указано в сообщении.
В результате пожара сгорело и разобрано 400 кв. м конструкций кровли, мебель и личные вещи. На месте происшествия работало 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 57 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Как отмечал УНН, в Кривом Роге несколько часов тушили масштабный пожар торговых павильонов.