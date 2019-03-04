В Святошинском районе горели торговые киоски
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Святошинском районе столицы произошел пожар, горел торговый киоск, впоследствии огонь перекинулся на соседние постройки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.
Так, 4 марта в 00:19 спасателям поступило сообщение о пожаре в металлическом киоске на улице Жолудева 4, в Святошинском районе столицы. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар возник в киоске по продаже овощей и фруктов с распространением на соседние 3 торговые киоски. Спасатели сообщили, что 00:40 пожар был локализован, а в 00:46 ликвидирован.
В результате пожара 1 металлический киоск сгорел полностью, а в 3 других повреждено: витрину, торговое оборудование, оконные рамы на площади 40 кв. м.
Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Напомним, спасатели ликвидировали пожар в Подольском районе столицы.