У столичному СТО згорів Land Cruiser

КИЇВ. 4 березня. УНН. Вчора, 3 березня, у Києві на вул. Новомостицька в боксі на станції технічного обслуговування сталася пожежа в автомобілі Land Cruiser Prado з розповсюдженням вогню на бокс на площі 30 кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ України.