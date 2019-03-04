У столичному СТО згорів Land Cruiser
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Вчора, 3 березня, у Києві на вул. Новомостицька в боксі на станції технічного обслуговування сталася пожежа в автомобілі Land Cruiser Prado з розповсюдженням вогню на бокс на площі 30 кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ України.
“На місце події виїхали рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця події було встановлено, що пожежа виникла на 1-му поверсі в боксі станції технічного обслуговування в автомобілі Land Cruiser Prado з розповсюдженням вогню на бокс на площі 30 кв. м”, — йдеться у повідомленні.
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О 12:02 бійці локалізували пожежу, а о 12:11- ліквідували.
Рятувальники додали, що внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю, пошкоджено електрообладнання, вікна, ворота, стіни, стеля, закопчено фасадну стіну будівлі з 1-го по 3-й поверх.
У відомстві додали, що загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу. Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, у Святошинському районі столиці сталася пожежа, горів торговий кіоск, згодом вогонь перекинувся на сусідні споруди.