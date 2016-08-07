В столичном метро временно закрыли вход/выход на Золотоворотский проезд
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Столичный метрополитен закрыл вход/выход на Золотоворотский проезд в связи с работами, которые проводит "Киевэнерго" возле Золотых ворот, передает УНН со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
"Киевэнерго" продолжает работы по замене сетей на Золотых воротах. Извините за неудобства, однако в целях безопасности вход/выход на Золотоворотский проезд пока работать не будет", - сообщили в пресс-службе.
В метрополитене призвали пассажиров пользоваться входом и выходом на Владимирскую.