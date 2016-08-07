У столичному метро тимчасово закрили вхід/вихід на Золотоворітський проїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Столичний метрополітен закрив вхід/вихід на Золотоворітський проїзд у зв'язку із роботами, які проводить "Київенерго" біля Золотих воріт, передає УНН із посиланням на прес-службу метрополітену.
"Київенерго" продовжує роботи з заміни мереж на Золотих воротах. Перепрошуємо за незручності, однак задля безпеки вхід/вихід на Золотоворітський проїзд поки не працюватиме", - повідомили у прес-службі.
У метрополітені закликали пасажирів користуватись входом та виходом на Володимирську.